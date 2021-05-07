В России выявили 8 386 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В России за последние сутки выявили 8 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Как сообщили в Оперштабе, в 1 154 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришлось 2 846 случаев, на Санкт-Петербург – 722, на Московскую область – 608, на Ростовскую область – 210, на Воронежскую область – 142, на Саратовскую область – 124, на Иркутскую область – 120, на Красноярский край – 108, на Нижегородскую область – 107, на Республику Саха (Якутия) – 105, на Челябинскую область – 103, на Республику Крым – 102, на Свердловскую область – 102, на Самарскую область – 96, на Краснодарский край – 95.
Всего в России зарегистрировали 4 863 514 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксировали в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай – 0,01%, Еврейской автономной области – 0,02%.
За последние сутки в стране от COVID-19 умерли 376 человек, за весь период пандемии – 112 622. За 24 часа в России от коронавирусе вылечились 8 022 человека, за весь период – 4 480 360.
Ранее Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Ведомство включило в новую версию вакцины "КовиВак" и "Спутник Лайт". Она появилась в разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых. При этом из рекомендаций был исключен гидроксихлорохин.
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