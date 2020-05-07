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Общество

17:26

Брат Федуна рассказал о состоянии владельца "Спартака"

общество

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Брат госпитализированного с коронавирусом вице-президента "Лукойла", владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Андрей рассказал ТАСС о его состоянии.

"Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все", – сказал Андрей Федун.

По его словам, стандартное лечение длится две недели. "Если все будет по плану, то он выйдет через это время", – добавил член совета директоров "Спартака".

Совладельца "Спартака" Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом

О госпитализации Леонида Федуна сообщила пресс-служба клуба. Клуб пожелал владельцу скорейшего выздоровления.

Согласно последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России выявили 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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