Председателя совета директоров ФК "Спартак" Федуна госпитализировали с COVID-19

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Председателя совета директоров столичного футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом. Информация подтверждена на сайте клуба.

"В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!" – говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

Федун в 2003 году стал владельцем контрольного пакета акций российского футбольного клуба "Спартак".

До этого фанаты "Спартака" поблагодарили врачей за борьбу с COVID-19.

Недавно стало известно, что у Владимира Якушева подтвердился коронавирус.

Кроме того, ранее врач ПБК ЦСКА госпитализирован в больницу в Коммунарке.