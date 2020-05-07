Организаторы "Бессмертного полка" сообщили о 2 млн заявок на онлайн-участие

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Около 2 миллионов заявок уже поступило на участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С момента презентации проекта мы получили около 2 миллионов заявок на участие. Акция стала действительно народной и получила очень широкий размах. Количество заявок растет с каждым днем", – заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.
Организатор напомнил, что прием заявок будет открыт до 15:00 субботы, 9 мая, по московскому времени. При этом трансляция с фотографиями запустится в 11:00 того же дня в Петропавловск-Камчатском (2:00 по Москве). Онлайн-шествие будет постепенно двигаться с востока страны на запад.
Чтобы принять участие, достаточно посетить ресурс polkrf.ru. Также по всем вопросам работает горячая линия по телефону 8 (800) 20-1945-0.
Макаров отметил, что все фотографии показать за один день не удастся, поэтому акцию продлят вплоть до того момента, как все прошедшие модерацию ветераны "пройдут" по виртуальной Красной площади.
Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса. Из-за распространения инфекции также перенесли подготовку и проведение парада в День Победы.
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