Скончалась главврач городской поликлиники № 180 с подтвержденным коронавирусом

Фото: Управа района Митино

Умерла главврач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Сегодня утром в Городской клинической больнице № 52 после продолжительной болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Борисовна Сергеева", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявили 11 231 случай коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6 703. В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 177 160 случаев COVID-19.

Впервые в Москве за сутки из стационаров, предназначенных для лечения больных с COVID-19, выписалось больше пациентов (2 025), чем поступило за это же время (1 712).

Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.