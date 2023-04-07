Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

За сутки в Москве выявили 1 140 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа с коронавирусом госпитализировали 113 человек. При этом 1 401 пациент выздоровел, а 9 скончались.

В общей сложности с начала пандемии в столице зарегистрировали 3 486 395 случаев заражения COVID-19. За это время вылечились 3 293 550 человек, а скончались 48 512.

По всей России за прошедшие сутки зарегистрировали 8 915 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом госпитализация потребовалась 1 167 пациентам.

За сутки по стране выздоровели 10 685 человек, а скончались 38.



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