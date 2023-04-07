За сутки в РФ выявили 8 915 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 8 915 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Число госпитализаций составило 1 167, что на 1% больше, чем накануне. Этот показатель увеличился в 34 регионах, а снизился – в 40. Без изменений ситуация осталась в 11 субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 38 человек. Выздоровели после прохождения лечения 10 685 пациентов, что на 1,8% меньше показателя предыдущего дня.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 698 025 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 22 070 993 человека.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19 спустя более чем три года. Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что пандемия коронавируса в России пока только снизила свой накал.



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