В Москве за сутки госпитализированы 192 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за минувшие сутки госпитализированы 192 человека с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 76 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Всего выявлено 1 004 новых случая коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 20 пациентов, выздоровели между тем 1 042 человека. Таким образом, общее число переболевших COVID-19 москвичей превысило 2,5 миллиона.
В России за прошедшие сутки госпитализировали 2 612 человек с коронавирусом, что на 29,7% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 66 регионах, в 12 регионах произошло увеличение, а в 7 субъектах РФ количество случаев осталось без изменений.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что через месяц на Россию может обрушиться волна "Стелс-Омикрона". По его словам, пока страну от новой вспышки заболеваемости COVID-19 защищает отсутствие транспортного сообщения с Западом, однако новый штамм коронавируса придет в Россию через ОАЭ, Израиль или Турцию.
Гинцбург заявил, что ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода
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