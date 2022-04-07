В России за сутки госпитализировали 2 612 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 2 612 человек с коронавирусом, что на 29,7% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 66 регионах, в 12 регионах произошло увеличение, а в 7 субъектах РФ количество случаев осталось без изменений.

Всего за 24 часа в стране выявили 14 355 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1 004, Санкт-Петербург – 715, Свердловскую область – 684, Башкирию – 468, Челябинскую область и Подмосковье – по 445.

За сутки от последствий заболевания скончались 287 человек, выздоровели 35 304. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 955 100.

Ранее вирусолог Петр Чумаков выразил мнение, что пандемия коронавируса не закончится в 2022 году из-за недостаточного уровня коллективного иммунитета в мире. Он отметил, что борьба с пандемией в мире происходит неравномерно. Вакцинированы от коронавируса примерно 50% населения. Остальная часть по-прежнему непривита.

