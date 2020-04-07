Галустян запустил челлендж "Меняйся дома"

Михаил Галустян запустил новую акцию "Меняйся дома". Артист опубликовал на своей странице в Instagram видео, где его дети сбривают ему бороду и усы, а затем он берется сам за триммер.

После стрижки Галустян продемонстрировал конечный результат.

Затем юморист передал эстафету певцу Александру Ревве, хоккеисту Александру Овечкину, ведущему Дмитрию Нагиеву и своему коллеге Семену Слепакову.

Ранее российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех граждан города. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

