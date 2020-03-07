Полицейские УВД на метрополитене подарили цветы пассажиркам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полицейские УВД на метрополитене подарили цветы женщинам-пассажирам московской подземки, а также поздравили вдов и матерей погибших на службе сотрудников полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД.

Поздравление проходило в субботу утром на станции метро "Трубная".

"Сотрудники полиции подразделений УВД на Московском метрополитене совместно с представителями Общественного совета при ГУ МВД России по Москве и УВД на Московском метрополитене Александром Булавиным и Виталием Мусиенко останавливали спешащих на работу, учебу или по своим делам пассажирок московского метро и дарили виновницам торжества символ весны – тюльпаны", – говорится в сообщении.

Также руководство УВД на метрополитене, совет ветеранов и общественники управления накануне 8 марта поздравили с наступающим праздником вдов и матерей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, и подарили им цветы и билеты в театр.

Сергей Собянин ранее посетил учебно-производственный центр Московского метрополитена, где поздравил с наступающим праздником первую группу женщин, обучающихся профессии машиниста электропоезда.

По его словам, на одно место в группу по обучению на машиниста поезда метро претендовали пять учениц. Мэр поблагодарил девушек за выбор такой профессии, отметив востребованность машинистов электропоездов.

Ранее стало известно, что численность женщин, желающих работать в сфере автотранспорта, возросла в 6,5 раза по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.