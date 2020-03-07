Железнодорожное сообщение запустили по Крымскому мосту между Керчью и Анапой

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Между Керчью и Анапой запущено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Первый поезд отправился из Крыма в Краснодарский край в субботу, 7 марта, сообщает ТАСС.

"До сегодняшнего дня единственной альтернативой для поездки между Керчью и Анапой являлось автомобильное сообщение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда данного маршрута будут курсировать в ежедневном режиме утром и вечером. В пятницу, выходные и праздничные дни будут запускать дополнительный состав днем.

Известно, что время в пути по железной дороге займет 2 часа. Стоимость билета от Керчи до Анапы составляет 439 рублей.

Ранее была названа стоимость билета на прямые поезда между Москвой и Севастополем. Отмечалось, что цены будут начинаться от 3 тысяч 56 рублей 90 копеек.

25 декабря 2019 года в Крым прибыл первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга.

Пассажиры первого поезда из Москвы в Крым рассказали о поездке

Президент России Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту 23 декабря. Состав, в котором находился глава государства, проследовал из Керчи в Тамань.

До этого была открыта автомобильная часть моста. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.