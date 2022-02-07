Воробьев сообщил о нормализации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Московской области нормализовалась ситуация с COVID-19. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов.

"Мы видим, что сейчас ситуация нормализовалась. Мы уже, слава богу, не растем (по уровню заболеваемости. – Прим. ред.), но и не падаем. Но в общем вышли на так знакомое всем слово – плато", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Воробьев сообщал об отсутствии у подмосковных властей планов вводить дополнительные ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. По его словам, руководство региона сосредоточилось на усилении амбулаторных способов оказания медицинской помощи, которые позволяют частично снять нагрузку с врачей.

Сергей Собянин между тем заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, однако по-прежнему остается сложной. Среднесуточный показатель новых случаев COVID-19 не растет, но дневные показатели заболеваемости являются запредельными. Для лечения пациентов с коронавирусом в больницах города развернули около 16 тысяч коек, добавил мэр.

