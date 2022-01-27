Глава Подмосковья высказался о появлении пельменей в меню школьников

15:55
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал появление пельменей в меню школьников, передает телеканал "360".
По его словам, эту инициативу предложили сами ученики. Он добавил, что проведение опросов среди школьников о том, как они питаются, было правильным решением. Глава региона выразил мнение, что власти Подмосковья обязаны учитывать позицию учащихся для того, чтобы обеспечить им достойное меню в школах.
"Кто-то мне сказал, что это хайп. Но лучше хайп, чем фиаско с этими пельменями. Мы спрашиваем родителей, как питаются наши дети. Когда питаются хорошо, особо тема не возникает на кухне. Она возникает, когда есть какие-то проблемы. Если дети чего-то хотят и это что-то является нормой, то почему это не дать?" – заявил Воробьев.
Ранее Воробьев предложил добавить пельмени в школьное меню.
Глава Роспотребнадзора Подмосковья Ольга Микаилова подчеркнула, что пельмени являются продуктом повышенного риска из-за размножения микроорганизмов и других факторов. По ее словам, это может способствовать вызову заболеваемости.
При этом в Роспотребнадзоре заявили, что в рацион учащихся школ могут входить пельмени, однако приготовить их в образовательном учреждении довольно сложно.
В связи с этим Воробьев предложил привлечь к обеспечению школ пельменями проверенные компании, чья продукция не вызывает нареканий.
Губернатор Подмосковья поручил добавить в школьное меню пельмени
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