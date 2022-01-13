В Роспотребнадзоре назвали условия для появления пельменей в школьном меню

Фото: depositphotos/myviewpoint
В рацион учащихся школ могут входить пельмени, однако приготовить их в образовательном учреждении довольно сложно. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.
По словам специалистов, пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их из-под ножа (замес теста, приготовление фарша, лепка) в школьной столовой практически невозможно. Дело в том, что готовить это блюдо нужно в большом объеме и за короткое время, а накопление продукта может обернуться пищевыми отравлениями.
"Пельмени должны быть изготовлены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, промышленным способом и не содержать запрещенных в питании детей ингредиентов, к каким, к примеру, относится перец", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в Подмосковье есть школы, в столовые которых привозят готовую еду и раздают, но приготовленные пельмени, сложенные в термос, после дороги и раздачи дети вряд ли будут есть.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил добавить пельмени в школьное меню.
Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн рассказал, что школьников не кормят пельменями из-за требований СанПиНа. Глава Роспотребнадзора Подмосковья Ольга Микаилова добавила, что пельмени являются продуктом повышенного риска из-за размножения микроорганизмов и других факторов. По ее словам, это может способствовать вызову заболеваемости.
Воробьев же предложил привлечь к обеспечению школ пельменями проверенные компании, чья продукция не вызывает нареканий.
Губернатор Подмосковья поручил добавить в школьное меню пельмени
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: