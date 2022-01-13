В Роспотребнадзоре назвали условия для появления пельменей в школьном меню

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В рацион учащихся школ могут входить пельмени, однако приготовить их в образовательном учреждении довольно сложно. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.

По словам специалистов, пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их из-под ножа (замес теста, приготовление фарша, лепка) в школьной столовой практически невозможно. Дело в том, что готовить это блюдо нужно в большом объеме и за короткое время, а накопление продукта может обернуться пищевыми отравлениями.

"Пельмени должны быть изготовлены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, промышленным способом и не содержать запрещенных в питании детей ингредиентов, к каким, к примеру, относится перец", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Подмосковье есть школы, в столовые которых привозят готовую еду и раздают, но приготовленные пельмени, сложенные в термос, после дороги и раздачи дети вряд ли будут есть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил добавить пельмени в школьное меню.

Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн рассказал, что школьников не кормят пельменями из-за требований СанПиНа. Глава Роспотребнадзора Подмосковья Ольга Микаилова добавила, что пельмени являются продуктом повышенного риска из-за размножения микроорганизмов и других факторов. По ее словам, это может способствовать вызову заболеваемости.

Воробьев же предложил привлечь к обеспечению школ пельменями проверенные компании, чья продукция не вызывает нареканий.