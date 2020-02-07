В МТС опровергли информацию о сбоях в работе оператора

Фото: downdetector.ru

В МТС прокомментировали информацию о сбое, отметив, что оператор работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

"Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением", – сообщил собеседник агентства.

Ранее на сайте Downdetector, отслеживающем отключения популярных интернет-ресурсов, сообщалось о сбоях в работе мобильного оператора.

Большинство пользователей жаловались на отсутствие подключения к Сети. Основное количество жалоб поступало из Москвы, Ярославля, Твери, Рязани и Воронежа.

5 февраля кратковременный сбой произошел в работе ряда сервисов компании "Яндекс". 70% клиентов жаловались на работу почты, еще 27% – на работу сайта.

В конце января пользователи Mail.ru сообщали о проблемах в работе сервиса. Сбой в основном затронул пользователей в России.