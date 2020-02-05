Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

Фото: downdetector.ru

Кратковременный сбой произошел в работе ряда сервисов компании "Яндекс", сообщает Агентство "Москва". В компании подчеркнули, что специалисты уже работают над устранением сложностей.

По данным сервиса Downdetector.ru, 70% клиентов жалуются на работу почты, еще 27% – на работу сайта. Проблемы также возникают с доступом к картам и "Яндекс.Такси".

С неполадками столкнулись жители европейской части России и Урала.

В конце января пользователи Mail.ru сообщали о проблемах в работе сервиса. Сбой в основном затронул пользователей в России. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова, Хабаровска, Омска, Тюмени, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Твери, Самары, Уфы и Новосибирска.