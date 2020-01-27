В работе почты и сайта Mail.ru произошел сбой

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса. Это следует из данных сайта Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Сбой в основном затронул пользователей в России. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова, Хабаровска, Омска, Тюмени, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Твери, Самары, Уфы и Новосибирска.

Наибольший процент пользователей сообщают о проблемах с почтой. Также наблюдались проблемы при работе с сайтом и с авторизацией.

Ранее новый массовый сбой произошел в работе Twitter. Подавляющее большинство пользователей не смогли воспользоваться мобильным приложением.

