Самолет из Сирии доставил российских детей в Подмосковье

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Самолет из Сирии доставил 26 российских детей на подмосковный аэродром Чкаловский.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Отмечается, что детей привезут в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья, где их ждут родственники.

Ранее Кузнецова заявила, что еще девять человек остались в Дамаске до оформления нужных документов.

Привезенных из Сирии российских детей передали родственникам

Дети оказались в Сирии и Ираке из-за того, что некоторые россияне воевали в регионе на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Работа по возвращению детей в Россию ведется с 2017 года. По официальным данным, всего были возвращены 130 человек.

Так, в ноябре 2019 года в Москву из Багдада доставили более 30 детей, чьи матери обвиняются в терроризме и сидят в иракских тюрьмах.