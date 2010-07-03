СМИ узнали, чем занимаются дети Усамы бен Ладена

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об уничтожении в ходе спецоперации сына "террориста номер один" Усамы бен Ладена Хамзы, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам главы Белого дома, Хамзу бен Ладена, координировавшего действия запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида", ликвидировали в афганско-пакистанском регионе.

Эксперты называют Хамзу бен Ладена наиболее воинственным из всех сыновей Усамы. При этом информации о нем довольно мало. С 2015 года он стал периодически публиковать в Сети видео с призывами "продолжить священную войну с неверными". В феврале 2019 года Госдеп объявил награду в миллион долларов за информацию о его местонахождении.

Предполагается, что у Усамы бен Ладена было несколько жен и от 20 до 26 детей. По данным спецслужб, двое старших сыновей и четвертый по старшинству сын не участвуют в террористической деятельности и сейчас живут в Саудовской Аравии. Уточняется, что они занимаются бизнесом, но постоянно находятся под контролем правоохранительных органов.

Третий сын Усамы, Саад бен Ладен, был убит во время налета американских беспилотников в 2009 году, он считался преемником отца в "Аль-Каиде". Другой взрослый сын "террориста номер один" Халид погиб во время операции спецназа США "Копье Нептуна". Достоверных данных о других детях Усамы бен Ладена нет.

2 мая 2011 года Усама бен Ладен был ликвидирован в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента США Барака Обамы в собственном убежище в пакистанском Абботтабаде.