Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября – СМИ

6 августа, 11:21
Фото: ТАСС/Hubert Boesl
Сын основателя запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена женился на дочери Мохаммеда Атты – лидера боевиков, которые 11 сентября 2001 года совершили теракт в Нью-Йорке. Об этом пишет "Газета.ру".
О свадьбе Хамзы бен Ладена рассказали его родственники во время эксклюзивного интервью британскому изданию The Guardian.
Согласно заявлению сводных братьев Усамы бен Ладена – Ахмада и Хасана Аль-Аттас, Хамза бен Ладен занял руководящую должность в основанной его отцом террористической группировке. По их словам, сын бен Ладена планировал отомстить за смерть отца, которого застрелили в ходе операции США в Пакистане.
Как уточняет издание, Хамза является сыном одной из трех выживших жен Усамы бен Ладена. Его также считают заместителем нынешнего лидера "Аль-Каиды" Аймана Аль-Завахири.
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