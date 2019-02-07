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07 февраля, 21:55

Синоптики рассказали о погоде 8 февраля

общество погода

07 февраля, 21:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В последний день рабочей недели в Москве будет облачно с прояснениями. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Столбики термометра днем покажут от двух градусов мороза до нуля. А в ночные часы похолодает до минус пяти градусов. Местами возможен небольшой снег.

Уровень атмосферного давления составит 752 миллиметра ртутного столба. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Накануне горожан предупреждали о надвигающемся снегопаде и сильной гололедице. Водителям советовали воздержаться от поездок на личном транспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

Ближайшие выходные столица встретит снегом и облаками. Метеорологи отмечают, что дороги так и останутся скользкими.

А вот уже на следующей недели в Москву вернется оттепель. По прогнозам, значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на пять–шесть градусов. При этом отмечается, что несмотря на потепление, в городе сохранится гололедица, которая является характерной для этого зимнего месяца.

"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в феврале

общество погода

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