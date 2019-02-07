Москва встретит выходные снегом и облаками

Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве в предстоящие выходные, сообщает Гидрометцентр РФ.
Днем в субботу, 9 февраля, воздух прогреется до -2...0 градусов, будет облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшой снег и гололедица. Такая же погода будет и 8 февраля.
А в воскресенье, 10 февраля, днем будет холоднее – до -5. Облачность и небольшой снег сохранятся.
По информации метеослужбы, характер погоды в ближайшее время не изменится: в столице будет относительно тепло, возможна гололедица.
5 февраля погода в Москве установила еще один рекорд. Температура воздуха в городе вновь достигла своего максимума за зимний сезон: воздух прогрелся почти до 3 градусов тепла. А самым холодным днем зимы было 23 января, когда столбики термометров опустились до -19,8 градуса.
Из-за оттепели подачу тепла в жилые дома сократили. Температуру теплоносителя снизили до 87-89 градусов из расчета температуры наружного воздуха минус 1 градус. В сильные морозы температура теплоносителя в сетях достигает 125 градусов. В городе также продолжаются непрерывная погрузка и вывоз снега на снегосплавные пункты.
С началом оттепели Мосводосток перешел на усиленный режим работы. Все системы жизнеобеспечения города работают штатно, сбоев в сетях и отключений потребителей в Москве не зафиксировано.
Из-за раннего потепления медведи и еноты в Московском зоопарке могут проснуться раньше. В то же время оно не повлияет на брачную жизнь животных, отметили в Мосприроде. Для животных, в частности для птиц, поводом для начала активной брачной жизни является длина светового дня, а не температура воздуха.
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