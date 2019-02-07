Москва встретит выходные снегом и облаками

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве в предстоящие выходные, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в субботу, 9 февраля, воздух прогреется до -2...0 градусов, будет облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшой снег и гололедица. Такая же погода будет и 8 февраля.

А в воскресенье, 10 февраля, днем будет холоднее – до -5. Облачность и небольшой снег сохранятся.

По информации метеослужбы, характер погоды в ближайшее время не изменится: в столице будет относительно тепло, возможна гололедица.

5 февраля погода в Москве установила еще один рекорд. Температура воздуха в городе вновь достигла своего максимума за зимний сезон: воздух прогрелся почти до 3 градусов тепла. А самым холодным днем зимы было 23 января, когда столбики термометров опустились до -19,8 градуса.

Из-за оттепели подачу тепла в жилые дома сократили. Температуру теплоносителя снизили до 87-89 градусов из расчета температуры наружного воздуха минус 1 градус. В сильные морозы температура теплоносителя в сетях достигает 125 градусов. В городе также продолжаются непрерывная погрузка и вывоз снега на снегосплавные пункты.

С началом оттепели Мосводосток перешел на усиленный режим работы. Все системы жизнеобеспечения города работают штатно, сбоев в сетях и отключений потребителей в Москве не зафиксировано.

Из-за раннего потепления медведи и еноты в Московском зоопарке могут проснуться раньше. В то же время оно не повлияет на брачную жизнь животных, отметили в Мосприроде. Для животных, в частности для птиц, поводом для начала активной брачной жизни является длина светового дня, а не температура воздуха.