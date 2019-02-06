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13:25

Доброе утро: медведи и еноты в зоопарке могут лишиться сна

животные

13:25

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Медведи и еноты в Московском зоопарке могут проснуться раньше из-за раннего потепления, передает РИА Новости.

После наступившего в конце января потепления, по прогнозам синоптиков, в столицу вернутся холода. Такие перепады не страшны обитателям зоопарка, но они могут повлиять на животных в зимнем сне и спячке. Они чувствуют колебания температур и таяние снежного покрова. Если наступившее потепление продержится длительное время, оно может спровоцировать раннее пробуждение медведей, сурков, енотов и других обитателей зоопарка, проводящих зиму во сне и спячке.

Специалисты следят за их состоянием. Тушканчиков, например, регулярно достают из холодильных камер, взвешивают и осматривают. Если животное сильно теряет вес, его будят и возвращают к нормальному режиму. Также поступают и с летучими мышами.

В зоопарке животные переносят раннее пробуждение гораздо легче, чем в природе, где им никто не может помочь с добычей корма и восстановлением обменных процессов. В природе раннее пробуждение может быть чревато проблемами. Разбуженные не вовремя медведи опасны, поскольку очень голодны и агрессивны. Таких медведей называют "шатунами". А проснувшиеся раньше срока сурки могут погибнуть.

Еноты спят совсем не глубоко и чувствуют потепление раньше других животных. Поэтому зимой в теплые дни они нередко выходят из своих домиков, чтобы проверить, не наступила ли весна. После таких прогулок зверьки вновь засыпают. По прогнозам специалистов, они окончательно проснутся в начале марта, если в течение текущего месяца продержатся холода.

Медведи, скорее всего, начнут выходить из берлог к середине или концу марта. В это же время зоологи постепенно начнут будить тушканчиков.

В Мосприроде рассказали, что временная оттепель не приведет к раннему пробуждению растений и животных в столице. В ведомстве пояснили, что для животных, в частности для птиц, поводом для начала активной брачной жизни является длина светового дня, а не температура воздуха.

животные

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