Доброе утро: медведи и еноты в зоопарке могут лишиться сна

Медведи и еноты в Московском зоопарке могут проснуться раньше из-за раннего потепления, передает РИА Новости.
После наступившего в конце января потепления, по прогнозам синоптиков, в столицу вернутся холода. Такие перепады не страшны обитателям зоопарка, но они могут повлиять на животных в зимнем сне и спячке. Они чувствуют колебания температур и таяние снежного покрова. Если наступившее потепление продержится длительное время, оно может спровоцировать раннее пробуждение медведей, сурков, енотов и других обитателей зоопарка, проводящих зиму во сне и спячке.
Специалисты следят за их состоянием. Тушканчиков, например, регулярно достают из холодильных камер, взвешивают и осматривают. Если животное сильно теряет вес, его будят и возвращают к нормальному режиму. Также поступают и с летучими мышами.
В зоопарке животные переносят раннее пробуждение гораздо легче, чем в природе, где им никто не может помочь с добычей корма и восстановлением обменных процессов. В природе раннее пробуждение может быть чревато проблемами. Разбуженные не вовремя медведи опасны, поскольку очень голодны и агрессивны. Таких медведей называют "шатунами". А проснувшиеся раньше срока сурки могут погибнуть.
Еноты спят совсем не глубоко и чувствуют потепление раньше других животных. Поэтому зимой в теплые дни они нередко выходят из своих домиков, чтобы проверить, не наступила ли весна. После таких прогулок зверьки вновь засыпают. По прогнозам специалистов, они окончательно проснутся в начале марта, если в течение текущего месяца продержатся холода.
Медведи, скорее всего, начнут выходить из берлог к середине или концу марта. В это же время зоологи постепенно начнут будить тушканчиков.
В Мосприроде рассказали, что временная оттепель не приведет к раннему пробуждению растений и животных в столице. В ведомстве пояснили, что для животных, в частности для птиц, поводом для начала активной брачной жизни является длина светового дня, а не температура воздуха.
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