Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель вернется в Москву на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице поднимется до +4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Вплоть до выходных значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 5-6 градусов, в начале следующей недели это превышение увеличится еще на два-три градуса, и дневная температура "уйдет" в плюс", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что несмотря на потепление, в городе сохранится гололедица, которая является характерной для этого зимнего месяца.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом. Днем в субботу, 9 февраля, воздух прогреется до -2...0 градусов, будет облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшой снег и гололедица. Такая же погода будет и 8 февраля.

А в воскресенье, 10 февраля, днем будет холоднее – до -5. Облачность и небольшой снег сохранятся.

5 февраля погода в Москве установила новый погодный рекорд. Температура воздуха в городе вновь достигла своего максимума за зимний сезон: воздух прогрелся почти до трех градусов тепла. А самым холодным днем зимы было 23 января, когда столбики термометров опустились до -19,8 градуса.