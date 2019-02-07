Прокуратура опровергла голодные обмороки в школах Кузбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Прокуратура не подтвердила информации о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В январе этого года уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын объявил о голодных обмороках школьников из малоимущих семей. Такая информация стала поступать к нему от классных руководителей. По его словам, родители некоторых учеников не могут оплатить школьный обед или покормить детей перед уроками. Чтобы решить проблему, над одним учебным заведением взято "шефство", помощь оказывают 11 школьникам. В беседе с порталом Москва 24 Кислицын пояснил, что речь идет о "десятках случаев".

Администрация региона эти факты не подтвердила: власти за два дня провели собственную проверку и заявили, что "факты не зафиксированы в журналах школьных медиков, работа по контролю за состоянием детей со стороны медицинского персонала отлажена".

Прокуратура совместно с Роспотребнадзором инициировала проверку в школах поселка Барзас, города Березовского и села Пашково Яшкинского района.

Выяснилось, что жалоб на питание от детей, педагогов и родителей не поступало. "Директор и другие работники школы, начальник управления образования, родители учащихся заявили, что дети в "голодные обмороки" не падали", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщили, что Роспотребнадзор планирует запретить ученикам приносить с собой еду из дома. Позднее стало известно, что новый проект СанПиНа (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) не ограничивает право родителей давать детям домашнюю еду, норма относится только к работе предприятий, обеспечивающих школьное питание.