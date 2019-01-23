Как отреагировали власти на сообщение о голодных обмороках у детей Кузбасса

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Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил на сессии областного совета депутатов о голодных обмороках у детей в региональных школах.

По словам детского омбудсмена, такая информация стала поступать к нему от классных руководителей. Кислицын пояснил, что у некоторых родителей просто не хватает средств, чтобы покормить ребенка с утра или дать ему хотя бы 50 рублей на обед. В результате одноклассники таких детей обедают в школьной столовой, а последние остаются в классах без еды.

В беседе с порталом Москва 24 Кислицын пояснил, что речь идет о "десятках случаев".

"По тем эпизодам, которые были озвучены, вопросы сняты. Я подключил предпринимателей, они берут школы под опеку. Но даже один случай наводит на мысль, что что-то здесь не так. Я это свожу к социальному расслоению: кто-то из родителей может заплатить, а кто-то – не может. Особенно это касается сельских школ. Ребенок утром не позавтракал, потому что дома есть нечего или родители пьют, потом не пообедал. О каком усвоении школьной программы можно говорить?" – отмечает омбудсмен.

По его мнению, проблема должна решаться на государственном уровне. "Все дети должны питаться полноценно, сбалансировано, качественно, вне зависимости от их социального статуса. Подобные ситуации скорее всего существуют в других регионах, и я убежден, что с этим работать нужно в глобальном масштабе. Если мы говорим о будущем нашей страны, дети в школах должны питаться бесплатно, это мое мнение", – подчеркнул уполномоченный.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В свою очередь член комитет по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской области Валентина Шмакова в беседе с порталом Москва 24 сообщила, что у нее пока не было возможности ознакомиться с докладом подробно. "Я в комитете по социальной защите, мы будем обсуждать этот вопрос предметно. Мое личное мнение – без расчетов и ничем не подтвержденное – дети голодными быть не должны. Нужно изыскивать средства из областного или федерального бюджета. Что такое мы с вами без детей? На таких вещах экономить нельзя. Я считаю, это недосмотр директоров, мы не можем знать что-то о каждом ребенке. Классный руководитель сразу должен поднимать тревогу. Может быть, стоит изменить какие-то должностные инструкции", – рассказала парламентарий.

Председатель областного совета Вячеслав Петров также опубликовал на своей личной странице "ВКонтакте" пост о ситуации с голодными детьми. "Для проверки этих фактов по моему поручению создана депутатская комиссия, которая уже выехала в Кемеровский район", – говорится в сообщении.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью порталу Москва 24 заявил, что за подобными ситуациями должны следить чиновники на местах. "Здесь нужно говорить о борьбе с бедностью, нужно задавать вопрос местным органам власти, что происходит с теми семьями, которые не в состоянии накормить ребенка завтраком или дать ему в школу деньги на еду. Если это неблагополучные семьи, нужно ими заниматься, дети не должны страдать. В таких ситуациях питание для детей должно быть организовано бесплатно", – полагает сенатор.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

При этом пресс-служба министерства просвещения РФ не подтвердила информацию о голодных обмороках у детей в школах региона. "Министерство оперативно связалось с региональным органом управления образованием. По информации, поступившей из региона, во всех образовательных организациях Кемеровской области созданы условия для организации питания. По данным регионального мониторинга, охват горячим питанием в общеобразовательных организациях Кемеровской области реализуется для школьников всех классов с 1 по 11. С целью обеспечения доступности питания для отдельных категорий детей в области существует система поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Также реализованы и функционируют механизмы обеспечения льготным питанием. В настоящее время в регионе отмечают отсутствие сигналов и обращений граждан об описываемых в СМИ ситуациях. В случае поступления подобной информации она будет детально проверена", – сообщает пресс-служба министерства.

Ранее в СМИ сообщили, что Роспотребнадзор планирует запретить ученикам приносить с собой еду из дома. Позднее стало известно, что новый проект СанПиНа (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) не ограничивает право родителей давать детям домашнюю еду, норма относится только к работе предприятий, обеспечивающих школьное питание.