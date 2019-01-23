Школьники Кузбасса падают в обмороки из-за нехватки денег на еду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын на сессии облсовета рассказал о голодных обмороках у детей в школах региона.

По словам омбудсмена, к нему начали обращаться классные руководители, которые обратили внимание на социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием. Кислицын объяснил, что одни дети идут на обед в школах, а других остаются в классах без обеда.

"Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться", – цитирует его "Интерфакс". Омбудсмен отметил, что у родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра или дать 50 рублей на обед.

"Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", – подчеркнул он. Кислицын подчеркнул, что был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. "Шефство" взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям. Для ее решения необходимо внимание государства, в том числе депутатов облсовета, считает омбудсмен.

В середине января в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор запретит ученикам приносить с собой из дома еду. В министерстве просвещения РФ выступили против этого.

Позднее стало известно, что новый проект СанПиНа не ограничивает право родителей давать детям домашнюю еду. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, норма будет регламентировать исключительно работу предприятий, предоставляющих школьное питание.