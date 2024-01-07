Переменная облачность и до 21 градуса мороза ожидаются в Москве 7 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний день недели, 7 января, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса мороза, по области – от 18 до 23 градусов мороза.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 27 градусов, а в Подмосковье – до минус 28 градусов, местами до минус 32 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров. Метеоролог предупредил, что с 9 января в столице вновь прогнозируются осадки.

Научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве потеплеет до минус 10 градусов в первые рабочие дни после новогодних праздников.

В Москве зафиксировали потепление из-за приближающегося циклона