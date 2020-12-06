Еще 5 536 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице от коронавируса вылечились еще 5 536 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844", – говорится в сообщении.

В Оперштабе уточнили, что отсутствие коронавируса у вылечившихся пациентов проверяют с помощью специальных тестов. В отдельных случаях выписанным необходимо дополнительное медицинское наблюдение или терапия.

Также горожанам напомнили, что в Москве продолжает действовать программа, согласно которой переболевшие COVID-19 могут сдать плазму для лечения других пациентов. Записаться на процедуру можно по телефону 8 (495) 870-45-16.

За прошедшие 24 часа в Москве скончались 72 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Также у них был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе пока 70 площадок, где можно сделать прививку.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, до конца текущего года планируется открыть 170 центров вакцинации от COVID-19.

