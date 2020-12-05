В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В Москве скончались 72 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
Специалисты напоминают, если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.
За последние сутки в столице выявили 7 993 новых случая коронавируса На ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 456 человек.
За это время в Москве выздоровели еще 6 854 пациента. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили более 485 тысяч заболевших коронавирусом, причем число выздоровевших растет еженедельно.
Также сообщалось, что в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе пока 70 площадок, где можно сделать прививку.
В Москве за сутки выявили 7 993 случая коронавируса
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