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Москва 24

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Общество

05 декабря, 23:03

В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

общество

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве скончались 72 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Специалисты напоминают, если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

За последние сутки в столице выявили 7 993 новых случая коронавируса На ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 456 человек.

За это время в Москве выздоровели еще 6 854 пациента. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили более 485 тысяч заболевших коронавирусом, причем число выздоровевших растет еженедельно.

Также сообщалось, что в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе пока 70 площадок, где можно сделать прививку.

В Москве за сутки выявили 7 993 случая коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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