За сутки в мире зарегистрировано более 645 тыс случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В мире число подтвержденных случаев за сутки увеличилось более чем на 645 тысяч. По данным ВОЗ, число летальных исходов выросло более чем на 12 тысяч.
Сведения о случаях заражения и смерти, которые входят в статистику Всемирной организации здравоохранения, предоставляются государствами.
Уточняется, что среди всех сообщений о случаях заражения, которые поступали за минувшие 24 часа, 49% приходили от Северной и Южной Америки – 315 772. Европейский регион находится на втором месте – 232 575, на третьем – Юго-Восточная Азия – 48 082.
В США зарегистрировано больше всего подтвержденных случаев – 13 978 171. За ними следует Индия с 9 608 211 случаями.
В России за последние сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Оперштаб. В 5 867 (20,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
В Москве за сутки выявили 7 993 случая коронавируса
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