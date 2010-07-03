В Госдуме оценили идею верифицировать авторов комментариев в СМИ

Фото: depositphotos/pressmaster
Депутат Государственной думы Андрей Свинцов в интервью Москве 24 прокомментировал идею верифицировать авторов комментариев в СМИ.
"СМИ у нас являются самостоятельными субъектами, они сами вправе принимать любое решение. СМИ могут закрыть свои соцсети для комментариев, могут отказаться от социальных сетей или сделать так, чтобы комментарии были разрешены. Это их дело", – сказал депутат.
Свинцов отметил, что сегодня за двусмысленные высказывания в интернете можно нарушить закон, тем более если речь идет о каких-то фразах, касающихся национального вопроса. Тем не менее он считает, что у нас и так "сверхзарегулированное пространство" для высказывания своих мыслей в интернете, которое граничит уже с легкой степенью неадекватности.
"Сегодня уровень ограничений в интернете достаточно высок, и введение дополнительных процедур регистрации я считаю полным абсурдом", – подчеркнул политик.
Ранее в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложили ввести новые правила идентификации пользователей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ.
Авторы отмечают, что сейчас пользователи могут делиться своим мнением относительно материалов, заходя в разделы комментариев СМИ под вымышленными именами. Таким образом читатель может распространять заведомо ложную или запрещенную информацию. Предполагается, что новая мера перенесет ответственность со СМИ на граждан.
Ранее Роскомнадзор подготовил открытый список интернет-страниц, уличенных в распространении недостоверной информации. Впоследствии стало известно, что перечень подкорректируют.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: