В Госдуме оценили идею верифицировать авторов комментариев в СМИ

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Депутат Государственной думы Андрей Свинцов в интервью Москве 24 прокомментировал идею верифицировать авторов комментариев в СМИ.

"СМИ у нас являются самостоятельными субъектами, они сами вправе принимать любое решение. СМИ могут закрыть свои соцсети для комментариев, могут отказаться от социальных сетей или сделать так, чтобы комментарии были разрешены. Это их дело", – сказал депутат.

Свинцов отметил, что сегодня за двусмысленные высказывания в интернете можно нарушить закон, тем более если речь идет о каких-то фразах, касающихся национального вопроса. Тем не менее он считает, что у нас и так "сверхзарегулированное пространство" для высказывания своих мыслей в интернете, которое граничит уже с легкой степенью неадекватности.

"Сегодня уровень ограничений в интернете достаточно высок, и введение дополнительных процедур регистрации я считаю полным абсурдом", – подчеркнул политик.



Андрей Свинцов депутат Государственной думы СМИ – это самостоятельные субъекты. Если они видят в этом угрозу, то пускай создают дополнительное препятствие для комментариев. Это их личное дело.

Ранее в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложили ввести новые правила идентификации пользователей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ.

Авторы отмечают, что сейчас пользователи могут делиться своим мнением относительно материалов, заходя в разделы комментариев СМИ под вымышленными именами. Таким образом читатель может распространять заведомо ложную или запрещенную информацию. Предполагается, что новая мера перенесет ответственность со СМИ на граждан.

Ранее Роскомнадзор подготовил открытый список интернет-страниц, уличенных в распространении недостоверной информации. Впоследствии стало известно, что перечень подкорректируют.



