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Технологии

12:26

Авторов комментариев в российских СМИ предложили верифицировать

технологии

Фото: depositphotos/dedivan1923

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) выступила с предложением верифицировать читателей, которые оставляют комментарии под материалами интернет-СМИ. Об этом сообщает RT.

Автором инициативы выступил директор АППСИМ Владимир Зыков. По его мнению, сейчас пользователи социальных сетей и интернета могут комментировать материалы анонимно или под вымышленными именами и фейковыми аккаунтами.

Чувство мнимой защищенности, а также неимение инструментов для установления личности комментатора, приводят к тому, что пользователи пишут недостоверную или запрещенную в РФ информацию. Штрафы за этот налагаются на СМИ, а не на того, кто прокомментировал запись.

"Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)", – заявил Зыков.

Предполагается, что подобная мера перенесет ответственность на граждан.

Ранее Роскомнадзор подготовил открытый список интернет-страниц, уличенных в распространении недостоверной информации. Впоследствии стало известно, что перечень подкорректируют.

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