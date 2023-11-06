Певица Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Ирина Дубцова выступит на сцене в павильоне Банка России "Умные финансы" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Как отмечается в сообщении, гостями концерта будут кавер-группа Crazy Beats и dj Tonixx. Мероприятие пройдет на главой сцене в павильоне №1 ВДНХ.

"Настроение, заряд положительной энергетики и приятные воспоминания – это то, что останется надолго после этого вечера", – говорится в сообщении.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

Ранее стало известно, что более 300 столичных брендов, которые являются участниками программы "Сделано в Москве", представят свою продукцию на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. В павильоне № 33 для гостей открыт флагманский маркет, где представлена продукция 280 московских фирм в 15 категориях. Среди них есть книги, детские товары, ювелирные украшения, одежда, товары для дома и красоты, сувенирная продукция.

На ВДНХ открылась выставка-форум "Россия"