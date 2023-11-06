Жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области в связи с ветром, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать 6 ноября с 10:00 до 18:00. Ветер в регионе усилится до 15 метров в секунду.

Погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, связанный с циклоном над югом Балтики. Он станет причиной облачной погоды, которая спровоцирует дожди и сохранит температуру в городе на 6–7 градусов выше нормы.

Ранее сообщалось, что днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что к концу этой недели погода в Москве вернется к ноябрьским значениям. После аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса, а на смену теплым воздушным потокам в столицу начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.

До этого специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеозимы в столицу с задержкой. По его словам, настоящая зима наступит во второй половине ноября.



В Москве фиксируется аномальное тепло