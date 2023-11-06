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06 ноября, 06:28

Общество

Москвичам рассказали о погоде 6 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Чингаев Ярослав

В понедельник, 6 ноября, в столице и области прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что к концу этой недели погода в Москве вернется к ноябрьским значениям. После аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса, а на смену теплым воздушным потокам в столицу начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.

До этого специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеозимы в столицу с задержкой. По его словам, настоящая зима наступит во второй половине ноября.

В Москве фиксируется аномальное тепло

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