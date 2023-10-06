В России могут начать штрафовать за отказ предоставлять услуги без биометрии

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В России могут начать штрафовать должностных лиц и сотрудников МФЦ за отказ предоставлять услуги без биометрии. С соответствующей инициативой выступили депутаты и сенаторы. Об этом рассказала первый заместитель главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, которая является одним из авторов проекта.

Для этого необходимо внести некоторые дополнения в КоАП РФ.

"Предлагается дополнить новыми составами, устанавливающими наказание за отказ в предоставлении государственных или муниципальных услуг в связи с отказом заявителя от прохождения идентификации или аутентификации с использованием его биометрических данных", – приводит ТАСС ее слова.

Рукавишникова уточнила, что предлагается установить штраф в размере 20–25 тысяч рублей для должностных лиц госорганов, органов местного самоуправления или органов государственных внебюджетных фондов.

В свою очередь, работников МФЦ и Росреестра за отказ в обслуживании могут обязать выплатить от 10 до 15 тысяч рублей. Другим наказанием для всех категорий может стать отстранение от должности на полгода.

Ранее в Минцифры РФ опровергли информацию о том, что биометрические данные россиян будут собираться в единую биометрическую систему без согласия самих граждан. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в государственную ЕБС.

Позднее министерство предложило создать способ подтверждения личности граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для пользователей, которые не достигли 14 лет.



Россияне стали отказываться от сбора биометрических данных через центры госуслуг