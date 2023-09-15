Набиуллина заявила, что сдача биометрии является добровольной

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Сдача биометрии является исключительно добровольной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Она подчеркнула, что цифровой рубль и биометрия – никак не связанные между собой проекты. Использование цифрового рубля не предполагает обязательность биометрии.

"И оба процесса – и сдача биометрии, и использование цифрового рубля – абсолютно добровольные", – подчеркнула она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Ранее сообщалось, что менее 1% россиян написали заявления в МФЦ с отказом от сбора биометрических данных. По информации Минцифры РФ, чаще всего отказываются от хранения биометрии люди 65–70 лет, 65% отказавшихся – женщины, 35% – мужчины. Кроме того, 69% являются пенсионерами или нетрудоустроенными.

До этого отмечалось, что россияне смогут подавать и отзывать согласие на обработку своих биометрических данных через портал "Госуслуги". Постановления об этом подписаны, рассказали в кабмине.

Россияне стали отказываться от сбора биометрических данных через центры госуслуг