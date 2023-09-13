Менее 1% россиян написали заявления с отказом от обработки биометрии

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Менее 1% россиян написали заявления в МФЦ с отказом от сбора биометрических данных. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

В сообщении уточнили, что заявления были написаны после рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии. Мошенники призывали прийти в МФЦ до 31 августа, однако отказ от сбора биометрии при желании можно оформить в любое время, а хранение данных в подобной системе позволяет обеспечить их безопасность, напомнили в министерстве.

Отмечается, что биометрию невозможно собрать без ведома ее владельца, потому что он должен дать на это письменное согласие. Удалить данные можно в любой момент, обратившись в МФЦ. Помимо этого, биометрия хранится в защищенной базе, доступ к зашифрованным сведениям имеют только аккредитованные организации.

В министерстве поделились, что чаще всего отказываются от хранения биометрии люди 65–70 лет, 65% отказавшихся – женщины, 35% – мужчины. Кроме того, 69% являются пенсионерами или нетрудоустроенными, родители написали 12% заявлений за детей. Также 71% не пользуется "Госуслугами", более 40% проживают в небольших населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что россияне смогут подавать и отзывать согласие на обработку своих биометрических данных через портал "Госуслуги". Постановления об этом подписаны, рассказали в кабмине.

Также стало известно, что пассажиры Московского метрополитена получат комплимент от турникета при оплате по биометрии. Подключиться к этому способу оплаты проезда можно в приложении "Метро Москвы".

Россияне стали отказываться от сбора биометрических данных через центры госуслуг