Пассажиры московского метро получат комплимент от турникета при оплате по биометрии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры Московского метрополитена получат комплимент от турникета при оплате по биометрии. Об этом советник заммэра столицы по вопросам транспорта Юлия Темникова сообщила в своем телеграм-канале.

"Мы научили все турникеты, которые принимают оплату по биометрии, делать комплименты пользователям системы. Сейчас их 881 в метро и на МЦК. Попробуйте и получите небольшой заряд позитива на день", – поделилась она.

Темникова напомнила, что подключиться к этому способу оплаты проезда можно в приложении "Метро Москвы".

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пассажиры новых станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии могут оплачивать проезд банковскими картами на всех турникетах. Там установлен 31 турникет, 12 из которых принимают оплату по биометрии.

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