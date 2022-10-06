Работа мобилизационного пункта на ВДНХ. Прямой эфир

Зрители Москвы онлайн могут в прямом эфире наблюдать за тем, как жители столицы приходят в мобилизационный пункт, который работает в одном из павильонов на ВДНХ

Этот пункт объединил в себе три военных комиссариата столицы – Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Здесь мобилизованные проходят медкомиссию, прощаются с близкими и садятся в специальные автобусы.



Временные пункты мобилизации также работают в Музее Москвы, Театре Романа Виктюка, Культурном центре имени Астахова и других учреждениях культуры. Данные площадки были выбраны в связи с их удобным расположением и близостью к военкоматам.

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