Диетолог объяснила, как маркировка еды "Светофором" скажется на смертности россиян

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что обязательная маркировка пищи по системе "Светофор" поможет сократить количество случаев смертельно опасных заболеваний у россиян.
Ранее общественный совет при Роспотребнадзоре выступил за обязательную маркировку продуктов питания по типу "Светофор". По этой системе переизбыток жира, трансжиров, сахара и соли помечается красным цветом, нормальное значение этих элементов – зеленым. "Светофор" предлагают размещать не на упаковках товаров, а на ценниках в обычных и онлайн-магазинах. Роспотребнадзор согласился с общественным советом и взял инициативу в работу.
По словам Соломатиной, в будущем эта мера скажется на пищевых привычках россиян.
Благодаря предлагаемой мере вредная пища со временем станет менее привлекательной для потребителей, уверена собеседница Москвы 24. По ее словам, это особенно важно для формирования полезных привычек у следующих поколений. По прошествии времени маркировка "Светофором" должна положительно сказаться на здоровье россиян, заявила диетолог.
"Например, к атеросклерозу приводит неправильная работа печени. Именно она справляется с трансжирами, сахаром и другими элементами. Гипертония ассоциирована с большим потреблением соли. Поэтому продукты с их содержанием надо отделить и маркировать", – обращает внимание Соломатина.
Однако одной маркировки продуктов в работе над формированием полезных привычек недостаточно, говорит Соломатина. По ее словам, необходимо обратить внимание на доступность полезных продуктов, так как их цена зачастую выше вредного питания.
"Нездоровая еда дешевле, потому что туда можно положить, к примеру, один грамм мяса. А всем остальным будут красители, заменители, усилители вкуса и другие добавки. Будет казаться, что человек взял вкуснейший кусок мяса. А организм не добирает питательных веществ, к тому же получает отравляющие добавки. Поэтому нужно создать условия, чтобы здоровая еда не взлетала в цене", – резюмировала специалист.
Ранее диетолог Наталья Сычева заявила о рисках злоупотребления семечками. По ее словам, избыточное потребление семян подсолнечника может негативно повлиять на иммунную систему.
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