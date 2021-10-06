Маркировку пищи "Светофор" могут сделать обязательной в РФ

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Маркировку "Светофор" могут сделать обязательной в России. Роспотребнадзор взял в работу инициативу общественного совета при ведомстве, сообщает газета "Известия".

Предполагается, что на промышленно произведенных товарах будут выделять красным переизбыток соли, сахара и жиров. Продукты с нормальными значениями пометят зеленым. Исключение составят минеральная вода и специи. При этом помечать товары планируют не на упаковке, а на ценниках в магазинах.

По словам главы "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова и председателя правления "Международной конфедерации обществ потребителей" Дмитрия Янина, необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, закрепленных в постановлении правительства.

Предложение об обязательном информировании покупателей через ценник возникло после провала аналогичного добровольного проекта. По словам Янина, предыдущую инициативу пробовали реализовать в 2018 году, однако тогда пищевая индустрия ее проигнорировала.

Вложений от производителей новая инициатива не потребует, поскольку менять упаковку им не придется. Не отразится такой подход и на продуктах, которые экспортирую за границу.

"То есть изготовитель мог бы довести до продавца сведения о содержании значимых пищевых веществ в своем продукте, а продавец – уже до потребителя через свои ресурсы. Например, через сайт", – пояснили в Роспотребнадзоре.

Основная цель маркировки по системе "Светофор" – снижение уровня неинфекционных заболеваний в России. В первую очередь речь идет об ожирении, к которому может привести регулярное употребление продуктов с переизбытком соли, сахара, жиров и трансжиров.

Идею общественного совета оценили в Metro, обозначив несколько сложностей, с которыми можно столкнуться при реализации маркировки.

"Нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет. Например, в соленой рыбе, конечно, содержится много соли, однако клиент вряд ли съест весь кусок за раз. Более того, мы не знаем рацион клиента, и, возможно, если это единственная соль, которую он употребил за день, она окажется в пределах нормы", – пояснили в пресс-службе компании.

Еще один проблемный аспект заключается в том, что многие торговые сети уже используют цветовую маркировку на ценниках. В частности они бывают красными, что может запутать клиентов.

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев полагает, что цветовая маркировка может дезориентировать покупателей и сформировать у них негативное отношение к продуктам, для которых высокое содержание соли, сахара или жиров нормально.

"Например, молочная полка может оказаться в "красной" зоне за счет того, что многие продукты на ней жирные: сливки, некоторые виды творога и сметаны. Но это не делает продукцию вредной для потребителя. Покупатель должен понимать, что лишь избыточное потребление части продуктов может иметь для здоровья негативные последствия, питание должно быть сбалансированным", – отметил он.

Определить, насколько допустима маркировка на ценниках, должен Минпромторг.

Принять ГОСТ на цветовую маркировку продуктов планировали и ранее. О подобной возможности на добровольной основе в Росстандарте сообщали в 2019 году. Тогда маркетологи выражали опасения, что данная мера может стать обязательной.

