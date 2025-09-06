До 23 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве 6 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в субботу, 6 сентября, составит от 21 до 23 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице будет облачно с прояснениями, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 18–24 градусов, дождей тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на следующей неделе ожидается по-летнему теплая погода. По его данным, в дневное время в первой половине недели воздух будет прогреваться до 24 градусов, а во второй половине – до 25 градусов.

Также климатолог Николай Терешонок рассказал, что костры рябин могут предсказать зимнюю погоду с вероятностью до 70%. По его словам, если их много, то якобы будет холодная зима. При этом эксперт отметил, что вероятность правдивости каждой приметы – это примерно 50%.