До 25 градусов тепла ожидается в Москве 6 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ясная погода и до 25 градусов тепла прогнозируется в Москве 6 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в городе не будет осадков. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

При этом ожидается слабый ветер, а атмосферное давление установится на отметке 761 миллиметр ртутного столба.

В Москве до конца недели действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров. Такая ситуация сложилась в регионе на фоне дефицита осадков, объяснил синоптик Александр Шувалов. Из-за недостатка влаги может также наблюдаться повышенное загрязнение, добавил он. Осенние дожди ожидаются в Москве в последней декаде сентября.

