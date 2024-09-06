06 сентября, 06:28Общество
До 25 градусов тепла ожидается в Москве 6 сентября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ясная погода и до 25 градусов тепла прогнозируется в Москве 6 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, в городе не будет осадков. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.
При этом ожидается слабый ветер, а атмосферное давление установится на отметке 761 миллиметр ртутного столба.
В Москве до конца недели действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров. Такая ситуация сложилась в регионе на фоне дефицита осадков, объяснил синоптик Александр Шувалов. Из-за недостатка влаги может также наблюдаться повышенное загрязнение, добавил он. Осенние дожди ожидаются в Москве в последней декаде сентября.
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