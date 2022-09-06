Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине – опрос

Фото: минобороны РФ

Большинство россиян (70%) "скорее поддерживают" проведение российской спецоперации на Украине, а 18% – "скорее не поддерживают", сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 12% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. При этом с марта текущего года количество поддерживающих СВО немного сократилось – с 73% до 70%, а вот число тех, кто "скорее не поддерживает", осталось прежним.

Также участники опроса рассказали, какую цель, по их мнению, преследует Россия в ходе спецоперации. Наиболее популярным ответом (39%) стало разоружение Украины и не допущение размещения на ее территории военных объектов НАТО. 20% опрошенных выразили мнение, что целью России является защита жителей Донбасса, а 17% считают, что РФ хочет изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов. 7% предположили, что цель спецоперации – оккупация Украины и присоединение ее территорий к РФ.

Опрос был проведен в августе текущего года среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее Владимир Путин заявил, что жители Донбасса, вставшие на защиту своих республик, воюют лучше профессиональных военнослужащих, их мужество поражает.

Также президент заявил, что специальная военная операция на Украине началась для защиты жителей России и Донбасса после попыток создать антироссийский анклав на украинской территории.

Путин назвал задачей России прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

