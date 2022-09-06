За сутки в Москве выявили 3 916 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За прошедшие сутки в Москве выявили 3 916 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за последние 24 часа потребовались 274 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 8 383 человека, умерли 32 пациента с COVID-19.



С начала пандемии в столице зафиксировали 3 061 533 случая COVID-19, побороть болезнь удалось 2 839 963 жителям Москвы. Умерли от коронавируса с начала пандемии 45 345 пациентов.



Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в России может стать более широким. По его словам, это связано с быстрым распространением двух сублиний "Омикрона" BA.4 и BA.5. Он выразил мнение, что в середине сентября начнется спад заболеваемости в крупных городах.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в настоящее время не требуется. По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса.