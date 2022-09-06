Как организовать свидание мечты за баллы "Миллиона призов" после выборов 9–11 сентября

10:09
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Москвичи, которые выиграют баллы программы "Миллион призов", смогут организовать свидание или купить подарок своей паре. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В частности, среди партнеров программы – различные магазины, где можно купить подарок. Например, можно приобрести портмоне или кошелек, букет цветов, ювелирное украшение.
"А если уже точно ясно, что это тот самый человек, рядом с которым хочется провести всю оставшуюся жизнь, то можно подобрать кольцо, чтобы сделать предложение, и оплатить часть его стоимости баллами", – говорится в сообщении.
Кроме того, баллы можно потратить на билет в 22 театра Москвы, среди которых – Ленком Марка Захарова, Театр имени Моссовета, Московский театр юного зрителя, "Школа современной пьесы", "Современник", Московский театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", Театр Олега Табакова и другие.
Также с помощью баллов можно посетить Московскую консерваторию, парк "Зарядье", Московский планетарий, Центр документального кино и другие учреждения.
Партнерами программы являются свыше 30 различных кафе и ресторанов. Москвичи могут выбрать русскую, грузинскую, азиатскую, итальянскую, восточную или европейскую кухню.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов баллы программы "Миллион призов" на билеты на спектакли петербургского Мариинского театра. Желающим необходимо обменять призовые баллы на промокод на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
Проголосовать на выборах мундепов в Москве можно онлайн и офлайн
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