СК проведет расследование в отношении японских преступников в годы войны

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Следственный комитет РФ проведет расследование в отношении японских преступников, которые в годы Второй мировой войны убивали советских военнопленных и проводили над ними опыты. Об этом сообщил заместитель председателя СК РФ Александр Федоров на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

"Все, кто причастен к убийствам военнопленных и проведению бесчеловечных опытов на них, должны быть установлены. Их имена и преступления должны быть преданы огласке. Такая работа ведется Следственным комитетом в отношении преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Имеются все правовые и нравственные основания провести аналогичную работу в отношении японских преступников, которые не понесли заслуженного наказания", – сказал Федоров.

Он также обратил внимание на тех, кто продолжает работу над новыми методами и средствами ведения биологической войны. Совершенные японцами преступления будут как минимум публично осуждены.

"Так, озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное и ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ РФ государствах", – отметил Федоров.

Ранее ФСБ России впервые рассекретила документы о планах Японии в 1944 году применить бактериологическую бомбу.

Архивные материалы включают в том числе трофейные – протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Согласно документам, его позиция менялась под влиянием свидетельских показаний – от признания фактов совершения преступлений до полной забывчивости.

